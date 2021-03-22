Bloomberg: в ВОЗ связывают появление COVID-19 с торговлей животными в Китае

ВОЗ выясняет происхождение коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) появилась новая версия происхождения коронавируса: специалисты считают, что возникновение COVID-19 связано с торговлей животными в Китае, сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, на этой неделе будет опубликован доклад, в подготовке которого участвовали эксперты ВОЗ, ранее побывавшие в китайском городе Ухань, откуда и началось распространение «ковида» по всей планете. В документе, как стало известно агентству, ученые расскажут о том, что изначально носителями вируса были летучие мыши, а к людям он якобы перешел через гималайских цивет – средних размеров хищных млекопитающих, которые обитают на индийском субконтиненте и в Юго-Восточной Азии, ведут довольно скрытный образ жизни и предпочитают проводить все время на деревьях.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее ученые из ВОЗ сообщили, что обнаружили «важные улики» на уханьском рыбном рынке, который закрыли сразу после выявления инфекции, и поэтому «практически не был повреждён». Позже они выдвинули версию о том, что сыграть роль в распространении коронавируса могли хорьковые барсуки и кролики с рынка Уханя.

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МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что непонятно, как вообще его смогут прочитать на Западе. Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американских газет (подробности).