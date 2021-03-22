Путин: первые партии вакцины центра Чумакова уже произведены

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 22 марта, президент России Владимир Путин в режиме телемоста проводит встречу с разработчиками и производителями вакцин от коронавирусной инфекции. В ходе встречи глава государства сообщил, что первые партии третьей российской вакцины, разработанной центром Чумакова, уже произведены.

Путин заявил, что Россия сегодня располагает тремя вакцинами от коронавируса, отметив, что за таким результатом стоит работа многих тысяч людей. По его словам, работа велась круглосуточно и были созданы передовые биотехнологические производства.

«Еще одна вакцина - федерального Научного центра имени Чумакова - "КовиВак" готовится к вводу в гражданский оборот. Первые ее партии уже произведены», - сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что вакцинация от коронавируса должна быть максимально доступной и удобной для граждан. По его словам, именно от этого зависят перспективы выхода из режима ограничений. Путин также привел статистку по количеству привитых в России. Согласно данным, в стране первую прививку от коронавируса сделали уже 6,3 миллиона человек, а 4,3 миллиона вакцинировались полностью.

Напомним, эксперты сообщили, что новая вакцина «КовиВак» должна быть эффективна против разных штаммов коронавирусной инфекции, в том числе против появляющихся новых вариантов вируса. Ранее сайт kp.ru собрал ответы на 10 главных вопросов о новой вакцине.