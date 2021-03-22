Путин: России нужна устойчивая модель защиты от угроз, подобных коронавирусу Фото: REUTERS

России необходима устойчивая модель защиты от угроз, подобных пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 22 марта, заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам вакцин от инфекции.

- России нужна устойчивая, надежно работающая модель взаимодействия между научными центрами и промышленностью, которая надежно защитила бы граждан государства от возможных вариантов подобных угроз, с которыми мы столкнулись в связи с эпидемией, - отметил глава государства.

Владимир Путин позитивно оценил слова главы центра имени Чумакова Айдара Ишмухаметова о хорошо налаженном взаимодействии между центром, институтами Российской академии наук и промышленностью. Президент добавил, что эта триада должна работать эффективно и в будущем.

Ранее глава государства подчеркнул, что российский вакцины от коронавируса являются надежными и безопасными. Владимир Путин отметил, Россия никому не навязывает свои вакцины от коронавирусной инфекции.