Путин поручил наградить разработчиков вакцин от коронавируса Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поручил главе министерства здравоохранения Михаилу Мурашко представить к государственным наградам причастных к разработке вакцин от коронавирусной инфекции. Вице-премьеру Татьяне Голиковой глава государства поручил подумать над их материальным поощрением.

Лидер государства от имени всех граждан страны выразил благодарность сотрудникам научных центров, работавшим над созданием отечественных вакцин от коронавирусной инфекции.

- Сейчас мы не можем показать всех, это просто технологически очень сложно, но я хочу и от своего имени, и от всех наших людей, от всех россиян выразить благодарность сотрудникам наших научных центров, которые работали над решением этой задачи и успешно ее решили, - подчеркнул президент в понедельник, 22 марта, на совещании по теме вакцинации.

Ранее Владимир Путин отметил также, что России необходима надежная и устойчивая модель взаимодействия между научными центрами и промышленностью для защиты населения от угроз, подобных пандемии коронавируса.