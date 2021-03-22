Иммунолог объяснил, что делать при отсутствии антител после прививки от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После вакцинации люди первым делом бегут в поликлиники и медицинские лаборатории, чтобы узнать, как там дела с антителами. Однако зачастую результат оказывается совсем не таким, как ожидалось. А иногда антител и вовсе нет.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал kp.ru, что нужно делать в этом случае.

- Несмотря на отсутствие антител у человека может быть так называемый Т-клеточный иммунитет к коронавирусу. В какой степени и как долго это звено иммунной системы будет давать защиту от ковида, на сегодня неизвестно, - объяснил он в интервью kp.ru.

Как показывают клинические исследования, подавляющее большинство вакцинированных людей все-таки надежно защищены от коронавируса.

Если же сейчас ваш уровень антител близок к нулю, а вы хотите иметь более сильную защиту, то есть смысл поговорить с врачом о ревакцинации. Только это должна быть прививка другого типа, то есть не аденовирусная.

- Есть основания полагать, что к осени - зиме этого года в России станет доступно еще несколько вакцин с высоким профилем безопасности и эффективности, - заключил специалист.