Антитела после прививки от коронавируса: почему их нет и что делать

Как известно, «Спутник V» это аденовирусная векторная вакцина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После болезни или вакцинации многие бегут в поликлиники и медицинские лаборатории, чтобы поскорее узнать «о главном»: уровне антител к коронавирусу. Бытует убеждение, что это самый важный, решающий показатель иммунной защиты от инфекции. Если по результатам теста уровень антител оказывается намного ниже, чем у знакомых или у друзей в соцсетях, зачастую это становится поводом для расстройства и даже сильных переживаний. А уж если титр антител близок к нулю - вообще пиши пропало, уверены переболевшие и привитые.

Однако, далеко не всегда это так. Более того, если вы привиты зарегистрированными вакцинами от коронавируса, то с большей вероятностью защита от ковида есть, чем ее нет - даже при минимальных показателях антител, обнадеживают эксперты. Дело в том, что наша иммунная система сама по себе таит еще немало тайн для ученых и врачей. А новый, доселе невиданный возбудитель инфекции, SARS-CoV2 добавляет загадок.

На сегодня можно выделить как минимум пять причин, почему тесты на антитела после вакцинации выдают очень низкие показатели или даже вердикт «по нулям», отмечают специалисты.

1. «Неправильный» тест.

Это самое простое объяснение и одна из наиболее распространенных ситуаций на практике.

- В большинстве муниципальных поликлиник и многих лабораториях делают тест на антитела к N-белку коронавируса. В то время как после вакцинации вырабатываются антитела к другому фрагменту возбудителя инфекции - S-белку коронавируса, - пояснил «КП» иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

! Поэтому, если вы хотите проверить, есть ли антитела после прививки «Спутником V», уточняйте в лаборатории, что вам нужен именно «тест на антитела к S-белку SARS-CoV2» или «тест на антитела к антигенам S1 и RBD».

Что касается «ЭпиВакКороны», которую разработал и производит новосибирский научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, то для проверки иммунной реакции после нее нужен особенный тест, созданный учеными того же «Вектора». Замруководителя научного центра Татьяна Непомнящих объяснила в интервью «Комсомолке», почему дело обстоит именно так и где доступны эти тесты.

НА ЗАМЕТКУ

В какие сроки стоит проходить тестирование

- Значимые уровни IgM-антител у большинства вакцинированных стоит ожидать через 2-3 недели после первой инъекции вакцины, IgG-антител - через 3-4 недели, - говорит Николай Крючков. - При этом через 2 недели после второй инъекции уровень IgG-антител еще многократно возрастает. Если говорить о «Спутнике V» (препарате Гам-Ковид-Вак), то я бы рекомендовал проходить тест на антитела не раньше, чем через 5 недель с момента введения первого компонента вакцины.

2. Иммунитет к аденовирусам.

Как известно, «Спутник V» это аденовирусная векторная вакцина. То есть для доставки фрагмента коронавируса, который помогает натренировать наш иммунитет на защиту от ковида, используется аденовирусный носитель. По сути это простудный вирус, только модифицированный и не способный размножаться в человеческом организме.

Серотипов (разновидностей) аденовируса существует много, и разработчики «Спутника» постарались выбрать те, которыми люди в обычной жизни заражаются реже всего. Ведь если человек уже переболел тем или иным видом аденовирусной инфекции, то у него появляются антитела, которые будут блокировать аденовирус данного типа. А значит, он не сможет выполнить свою задачу - доставить в клетки фрагменты коронавируса, необходимые для выработки иммунитета к COVID-19.

Далеко не всегда отсутствие антител после прививки от коронавируса означает, что человек полностью беззащитен перед инфекцией Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У некоторого процента людей все-таки могут быть антитела к аденовирусам, использованным в одной или даже обеих (что еще реже) дозах «Спутника», поясняют специалисты. Судя по клиническим исследованиям нашей вакцины, количество таких пациентов крайне мало.

3. Невосприимчивость к вакцинации.

Да, и такие «счастливчики» тоже есть.

- Многолетняя история вакцинации показывает, что часть людей имеет такие особенности иммунной системы, что ни после перенесенных инфекций, ни после вакцинации антител к возбудителю болезни у них не вырабатывается, - рассказал Николай Крючков.

По оценкам иммунологов доля таких пациентов составляет до 2-5%. А глава Роспотребнадзора Анна Попова недавно сообщила, что иммунитет после вакцинации не возникает примерно у 10% привитых. Многие специалисты считают эту цифру все-таки завышенной. В опубликованных результатах клинических исследований вакцин - и «Спутника V», и прививок от Pfizer и Mоderna значится эффективность свыше 90%. Отсутствие реакции на вакцины как раз вписывается в рамки от 2 до 5% привитых.

4. Прием лекарств, подавляющих иммунитет.

Такие препараты угнетают активность иммунной системы и тем самым препятствуют выработке антител при любой вакцинации. Именно поэтому пациентам с онкологическими или аутоиммунными заболеваниями перед прививкой рекомендуется обязательно проконсультироваться со своим профильным лечащим врачом. И по возможности сделать перерыв в приеме определенных препаратов.

К таким средствам относятся, в частности, некоторые лекарства, применяемые для химиотерапии при раке, гормональные противовоспалительные препараты, иммуносупрессоры, назначаемые после пересадки органов.

5. Бракованный препарат.

К счастью, благодаря современному контролю за производством лекарств и вакцин такие ЧП случаются все реже, но теоретически подобный вариант исключать нельзя. В отношении «Спутника V», который в России выпускают уже 5 фармпроизводителей, подобных нареканий на сегодня ни разу не было. В то время как несколько партий британской вакцины «АстраЗенека» заподозрили в отклонениях, которые потенциально могли привести к более тяжелой побочке. По последним данным эти опасения не подтвердились.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Что делать, если антитела «по нулям»?

- Несмотря на отсутствие антител у человека может быть так называемый Т-клеточный иммунитет к коронавирусу, - поясняет иммунолог Николай Крючков. - В какой степени и как долго это звено иммунной системы будет давать защиту от ковида, на сегодня неизвестно. Но в любом случае данные клинических исследований показывают, что подавляющее большинство вакцинированных людей эффективно защищены от COVID-19.

Если же вы хотите иметь еще более надежную защиту, а сейчас уровень поствакцинальных антител близок к нулю, я бы посоветовал рассмотреть с врачом вопрос о ревакцинации антиковидной прививкой другого типа. То есть не аденовирусной. Есть основания полагать, что к осени - зиме этого года в России станет доступно еще несколько вакцин с высоким профилем безопасности и эффективности.

В ТЕМУ

Академик Гинцбург: среди переболевших антител нет у каждого пятого

Глава команды разработчиков «Спутника V» академик Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что у 20% переболевших ковидом не вырабатывается антител. Таким людям нужно вакцинироваться независимо от того, когда они перенесли болезнь, считает академик. Американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют делать прививки вообще всем, включая переболевших с антителами.

А вот согласно распоряжению российского Минздрава, вакцинация от ковида не проводится лицам, которые имеют положительные результаты тестирования на антитела к коронавирусу. При этом уточняется, что сам по себе анализ на антитела перед вакцинацией не обязателен. Но если человек уже прошел такое тестирование с положительным результатом и об этом узнает медперсонал прививочного пункта (кабинета), то вакцинацию должны отменить.