Правительство России предложило изымать потенциально коррупционные деньги чиновников Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российское правительство внесло в Государственную думу страны проект закона, который ужесточает антикоррупционное законодательство. Документ предлагает изымать потенциально коррупционные деньги чиновников. Об этом в понедельник, 22 марта, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает внесение изменений в федеральный законы о банковской деятельности и о противодействии коррупции. Предполагается появление нормы, по которой деньги чиновников можно будет изымать, если на их счетах в банках обнаружат сумму, значительно превышающую официальный доход за последние три года, а законность получения денег не будет подтверждена.

Авторы инициативы в пояснительной записке к документу объяснили, что такие меры позволят усилить борьбу с коррупцией в России.

В настоящее время в пользу государства возможно взыскивать только принадлежащие земельные участки, недвижимость, транспорт и ценные бумаги, законность приобретения которых чиновники не могут подтвердить.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру уделить особое внимание борьбе с коррупцией в государственном секторе экономики страны.