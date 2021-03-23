Глава Союза журналистов России раскритиковал интервью со скопинским маньяком

Глава СЖР Владимир Соловьев раскритиковал интервью со скопинским маньяком Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев предложил запретить интервью с убийцами и маньяками, а также негативно отозвался об авторе видео со скопинским маньяком Ксении Собчак.

- В данном случае, конечно, это вряд ли имеет отношение к журналистике. Это скандальный шоу-бизнес. И, конечно, о какой-то этике, морали вряд ли что-то можно говорить. Это все уже давно ниже плинтуса, — приводит слова Соловьева РИА Новости.

Он вспомнил, что в США есть закон, ограничивающий возможность "страшным маньякам" давать интервью. Соловьев призвал российских депутатов присмотреться к практике американцев. По его мнению, Ксения Собчак воспользовалась "лазейкой" в законодательстве в виде отсутствия запрета на подобные интервью.

Ранее с аналогичным заявлением выступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он призвал запретить интервью с маньяками и убийцами на законодательном уровне.

Также депутат Госдумы Оксана Пушкина написала заявление в Генпрокуратуру и ФСИН с просьбой проверить предложение скопинского маньяка зачать ребенка для своей жертвы. Она посчитала, что такие слова могут нести угрозу в адрес жертв преступника.