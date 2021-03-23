Центробанк России утвердил эскиз новой сторублевой банкноты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Центробанк России утвердил эскиз новой сторублевой банкноты с символами российской столицы. На обновленных банкнотах появятся изображения Красной площади, «Зарядья», Шуховской башни, главного здания МГУ на Воробьевых горах. Об этом во вторник, 23 марта, сообщил заместитель председателя регулятора Михаил Алексеев, чьи слова цитирует пресс-служба Банка России.

- Совет директоров Центробанка утвердил концептуальный эскиз модернизированной 100-рублевой банкноты, который включает различные символы Москвы. Достопримечательности ЦФО, которые будут размещены на оборотной стороне купюры, будут раскрыты позже, - сообщил он.

Как сообщал сайт kp.ru ранее, ЦБ РФ намерен с текущего по 2025 год обновить дизайн банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей, а также усилить защиту денежных знаков. В новом дизайне российских банкнот появятся достопримечательности шести федеральных округов государства. По словам представителей регулятора, это даст возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения.

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