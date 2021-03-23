Елизавета Туктамышева во время тренировки 23 марта в Стокгольме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 23 марта, определился стартовый порядок, по которому на лед будут выходить фигуристки в короткой программе чемпионата мира 2021 года. Завтра, 24 числа - время первого проката на льду в Стокгольме. Сборную России на ЧМ-2021 представляют три фигуристки - Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.

Сегодня прошла жеребьевка и девушки сборной России узнали, в каком порядке выйдут на лед в Стокгольме. Первой из наших будет кататься чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. Она получила 28-й стартовый номер и выйдет на лед в 16:32 по московскому времени. Лиза откроет шестую разминку чемпионата мира.

Анна Щербакова тренировалась в Стокгольме за сутки до короткой программы на ЧМ-2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александра Трусова будет первой в седьмой разминочной группе и двукратной чемпионке мира среди юниоров достался 34-й стартовый номер. Она представит свою короткую программу в 17:18 по Москве. А спустя шесть минут, под стартовым номером 35, на льду появится Анна Щербакова.

Отметим, что закрывать прокаты короткой программы будут в седьмой разминке японки. Это - Каори Сакамото (36), Сатоко Мияхара (37) и Рика Кихира (39). В 18:02 короткая программа на чемпионате мира 2021 будет завершена.