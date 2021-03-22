Анна Щербакова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 22 марта, официально - первый день чемпионата мира по фигурному катанию 2021. Турнир будет проходить всю неделю в Стокгольме и главные ожидания у болельщиков - от выступлений наших девушек в женском одиночном катании. Россию представляют Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

Стало известно, какая программа будет у фигуристки Анны Щербаковой на чемпионате мира. Чемпионка России 2021 немного удивила своим выбором. Так, на короткую программу она заявила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

А вот в произвольной программе у лучшей фигуристки России трех последних лет Щербакова исполнит четверной флип. Это будет единственный её четверной прыжок на турнире. Что немного удивительно, поскольку ранее Щербакова исполняла более одного "квада" в своих выступлениях.

Анна Щербакова впервые выступит на взрослом чемпионате мира. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отметим, что для Анны Щербаковой чемпионат мира по фигурному катанию 2021 будет первым взрослым в карьере. В 2020 году первенство мира было отменено из-за начавшейся пандемии коронавируса. ЧМ-2021 в Стокгольме пройдет без зрителей из-за коронавирусных ограничений. А фигуристы же будут жить в специальном "пузыре".

Анна Щербакова за свою карьеру три раза подряд выигрывала чемпионаты России по фигурному катанию. Так было в конце 2018, 2019 и 2020 года. Это - редкое достижение для фигуристок.

Короткая программа на чемпионате мира по фигурному катанию у девушек пройдет 24 марта. А спустя два дня, вечером в пятницу 26 числа - произвольные выступления, по итогам которых будет названо имя новой чемпионки мира.

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