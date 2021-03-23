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Экономика23 марта 2021 22:53

РФПИ подтвердил свое участие в инвестиции в Telegram

Фонд приобрел пакет инвестиций эмиратской Mubadala в облигации Telegram
Ксения АНУФРИЕВА
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РФПИ подтвердил свое участие в инвестиции в Telegram

Фото: Мария ЛЕНЦ

Российский фонд прямых инвестиций подтвердил свое участие совместно с компанией Mubadala Investment Company (ОАЭ) в инвестиции в Telegram. Об этом во вторник, 23 марта, сообщил в интервью агентству ТАСС представитель фонда.

- РФПИ подтверждает участие фонда в инвестиции в Telegram совместно с Mubadala Investment Company. Российский фонд приобрел миноритарный пакет инвестиций эмиратской компании в облигации мессенджера в рамках совместной инвестиционной платформы, - сообщил источник агентства.

До этого агентство Bloomberg писало, что суверенные фонды ОАЭ Mubadala Investment и Abu Dhabi Catalyst Partners вложили в пятилетние облигации компании Telegram по 75 миллионов американских долларов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, миллиардер Павел Дуров сегодня рассказал о продаже облигаций Telegram некоторым из крупнейших инвестиционных компаний. Общая сумма проданных облигаций достигла одного миллиарда долларов. По словам Дурова, эти средства пойдут на то, чтобы Telegram продолжал расти, придерживаясь своих ценностей и оставаясь независимым, а также на реализацию стратегии монетизации.