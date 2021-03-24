Вирусологи центра "Вектор" выделили мутацию в южноафриканском штамме коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора изучают новую мутацию в южноафриканском штамме коронавируса.

"Специалистами ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора выделен новый изолят коронавируса SARS-CoV-2, относящийся к южноафриканскому варианту - генетической линии B.1.351", - сообщается на сайте федеральной службы в среду.

В ведомстве сообщили, что в ближайшее время изучат эффективность нейтрализации этого варианта вируса сыворотками переболевших COVID-19 и привитых вакцинами российских ученых.

Ученые отметили, что в изоляте обнаружено наличие "двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S" помимо основных ныне изученных.

Южноафриканский штамм впервые зарегистрирован в ЮАР в октябре 2020-го и носит научное название «В.1.351».

Ранее иммунолог, эксперт по разработкам, клиническим исследованиям и регистрации лекарственных препаратов, кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал "КП" о главных особенностях этой разновидности вируса. Он отметил, что южноафриканский штамм имеет общую ключевую мутацию с британским, отвечающую за повышенную заразность. Этот штамм передается легче своего предшественника. Также вирус более устойчив к иммунитету, появившемуся после прививок. Повышен риск повторных заражений у людей, ранее перенесших "обычный" короновирус, а "классические" методы лечения могут не работать.