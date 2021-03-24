В Индии обнаружен новый штамм коронавируса с двойной мутацией

В Индии обнаружили новый штамм коронавируса с двойной мутацией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минздрав Индии объявил об обнаружении нового штамма коронавируса с двойной мутацией в стране.

"Хотя различные варианты коронавируса и штамм с двойной мутацией выявлены в Индии, они были обнаружены в недостаточном количестве для объяснения или установления прямой связи с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах [Индии]", - приводит агентство Reuters заявление министерства.

Отмечено, что новый штамм может быть заразнее британского и южноафриканского штамма.

Количество инфицированных коронавирусом в Индии достигло 11 734 058. Страна занимает третье место в мире после США и Бразилии по числу инфицированных.

Напомним, в октябре прошлого года ученые выявили южноафриканский штамм коронавируса. Двумя месяцами позднее власти Великобритании также объявили о новом штамме коронавируса, который по данным ученых заразнее на 70%. Оба штамма передаются легче своего предшественника и более устойчивы к иммунному ответу после прививки.