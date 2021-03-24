Столтенберг: НАТО продолжит совмещать сдерживание России с открытостью к диалогу Фото: REUTERS

Отношения России и Североатлантического Альянса по-прежнему остаются очень сложными. При этом страны НАТО намерены продолжить комбинировать сдерживание российской стороны с открытостью к диалогу. Об этом в среду, 24 марта, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции после встречи с главами МИД стран альянса.

Он отметил, что альянс беспокоит «увеличение ракетной угрозы» со стороны России и иные «агрессивные действия» Москвы.

- Союзники сходятся во мнении, что мы должны продолжать пересматривать и адаптировать наш потенциал сдерживания и обороны, в том числе когда это касается растущей ракетной угрозы с российской стороны. Тем не менее, мы продолжим выступать за диалог с РФ, - сообщил Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО заявил, что альянс, несмотря на все трудности во взаимоотношениях, приглашает Россию провести заседание Совета Россия - НАТО, чтобы урегулировать сложные отношения. Столтенберг выразил свои сожаления по поводу того, что с 2019 года не состоялось ни одного подобного заседания.

Накануне верховные представитель ЕС Жозеп Борель назвал Россию «опасным соседом», однако при этом отметил важность сохранения каналов связи для решения вопросов, которые представляют взаимный интерес.