Министр обороны Румынии случайно опубликовал секретные данные в сети. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Румынии Николае Чукэ опубликовал в социальных сетях конфиденциальные данные. Снимок находился в сети короткое время, после его удалили, сообщает местный телеканал Digi 24.

"На одной из фотографий были указаны данные доступа к счетам и видеоконференциям, а также номера телефонов, используемые сотрудниками колл-центра Минобороны в Сибиу", — пояснили журналисты.

Фотографии с министром были сделаны во время его визита в Академию наземных сил в Сибиу. На снимках также были отображены данные, написанные на учебной доске.

Фото висели всего несколько часов, но этого хватило, чтобы их успели скопировать и распространить по сетям.

После того, как Министерству обороны Румынии стало известно о публикациях секретных снимков, все пароли были заменены.