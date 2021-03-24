В Боливии женщина погибла при падении военного самолета на жилой дом

В Боливии военный самолет упал на жилой дом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолет военно-воздушных сил Боливии упал на дом в центре города Сакаба в департаменте Кочабамба, в результате чего погибла женщина.

По данным местного телеканала Unitel, инцидент произошел утром 24 марта. Два человека, находившиеся в самолете, успели спастись, выпрыгнув с парашютами.

В результате падения самолета на дом возник пожар. Погибла девушка в возрасте от 18 до 20 лет, еще один человек получил ранения.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и пожарные. Сейчас выясняются причины произошедшего.

Ранее в США легкомоторный самолет упал на движущийся автомобиль.Воздушное судно упало прямо за забором городского аэропорта вскоре после взлета, рядом с жилым кварталом. Рухнув, самолет загорелся. В результате погибли два человека, находившихся на борту, еще двое – взрослый и ребенок, которые ехали в машине – пострадали.