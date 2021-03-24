Кадыров: экс-силовик полка выдумал историю о казнях в Чечне ради убежища в Европе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что экс-сотрудник полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова Сулейман Гезмахмаев придумал историю о «казнях и пытках» на территории республики, чтобы получить статут политического беженца в Европе. Об этом глава региона сообщил в среду, 24 марта, во время совещания с правоохранительными органами в Грозном.

- Он сбежал в ФРГ и напридумывал различные показания, которых оказалось недостаточно для миграционных служб. Потом его привезли в Санкт-Петербург, где ему знакомы все наркоманы, там-то его окончательно и обработали. При этом его разыскивали кредиторы, которым он был должен. Уже там для него расписали сценарий так называемых показаний, - заявил Рамзан Кадыров.

Глава Чечни отметил, что сообщения о том, что один человек успел побывать при всех случаях так называемого незаконного насилия над людьми в Чечне, являются абсурдной ложью.

Как ранее писал сайт kp.ru, Евросоюз накануне ввел санкции против двух граждан России - уроженцев Чечни за «пытки и репрессии в отношении ЛГБТИ-сообщества» в Чечне.