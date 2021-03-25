Эстафета олимпийского огня в Японии стартует 25 марта 2021 Фото: REUTERS

Эстафета олимпийского огня в Японии начнется в четверг, 25 марта, в префектуре Фукусима, которая 10 лет назад пострадала от разрушительных землетрясения и цунами в результате аварии на АЭС "Фукусима-1".

Отмечается, что старт мероприятия запланирован на 09:40 по местному времени (03:40 по мск). Все начнется с территории футбольного тренировочного центра J-Village в городе Нараха.

Из-за ситуации с коронавирусом проведение эстафеты в этом году состоится без зрителей, но в присутствии членов правительства, руководства национального олимпийского комитета и столичных чиновников, пишет ТАСС.