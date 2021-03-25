Роспотребнадзор назвал вакцину "ЭпиВакКорона" безопасным продуктом для профилактики коронавируса

Роспотребнадзор оценил безопасность "ЭпиВакКороны" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцина "ЭпиВакКорона" показала выработку антител у 100% добровольцев, сообщили в Роспотребнадзор со ссылкой на исследования.

В ведомстве также сообщили, что вакцина является эффективным и безопасным продуктом для профилактики COVID-19.

В релизе также сообщается, что исследование проходило в два этапа. Первый включал в себя открытое исследование безопасности, реактогенности и иммунологической активности вакцины с участием 14 добровольцев в возрасте 18-30 лет, а второй - простое слепое сравнительное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с участием 86 добровольцев в возрасте 18-60 лет.

Исследование показало, что антитела выработались у всех участников спустя 21 день после вакцинации.

Ранее сайт KP.ru публиковал интервью с заместителем руководителя научного центра "Вектор" Татьяной Непомнящих. Она рассказала о том, как проверяли второй в России препарат для вакцинации от коронавируса, и ответила на вопрос о защите "ЭпиВакКороной" от новых штаммов коронавируса.