Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стабильна, но стали чаще болеть пожилые

Ситуация с коронавирусом в Москве стабильна, но стали чаще болеть пожилые. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр столицы Сергей Собянин завил в четверг, 25 марта, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна.

"Мы все-таки прошли высокую иммунизацию населения, она была постепенной, равномерной, плюс добавилась вакцинация. Сегодня ситуация действительно стабильная. Доля заболеваний, мы видим, больше стала среди пожилого населения", - сказал Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Он подчеркнул, что пожилым людям, болеющим коронавирусом, все чаще требуется госпитализация. При этом мэр отметил, что противопоказаний для вакцинации у большинства из них нет, и это могло бы стать для многих спасением.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова заявляла, что пенсионеров готовы обеспечить вакциной в полном объеме.

Напомним, вакцинация в столице началась в декабре прошлого года. Записаться на прививку можно на портале mos.ru. Прививка выполняется препаратом центра имени Гамалеи "Спутник V".