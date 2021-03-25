Роспотребнадзор: В России не выявили индийской мутации коронавируса

В России не выявили индийской мутации коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-служба Роспотребнадзора в четверг, 25 марта, опубликовала сообщение, в котором говорится, что индийская мутация коронавируса не была выявлена в России.

"На территории России на данный момент вариантов вируса, содержащих обе этих мутации, не обнаружено. Обе мутации не затрагивают пептиды, входящие в состав вакцины "Эпиваккорона", - говорится в сообщении.

Напомним, что на этой неделе министерство здравоохранения Индии сообщило об обнаружении нового штамма коронавирусной инфекции с мутациями E484Q и L452R в S белке. Эксперты при этом отметили, что при тестировании мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов, но при этом они не выявлены у британского, южноафриканского, бразильского штаммов инфекции. Индийский штамм может быть заразнее британского и южноафриканского штамма.

Напомним, что Индия является третьей страной мира по количеству инфицированных - 11 734 058.