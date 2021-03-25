В МИД РФ сообщили, что разблокировка Суэцкого канала займет несколько недель

МИД РФ: разблокировка Суэцкого канала может занять несколько недель Фото: REUTERS

Разблокировка движения через Суэцкий канал может занять несколько недель, сообщили в министерстве иностранных дел России.

- Египет – движение через Суэцкий канал остается перекрытым из-за аварии 23 марта контейнеровоза "Ever Given", разблокировка может занять несколько недель, — сообщил Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России у себя в Twitter.

Напомним, днем 25 марта 2021 года следовавший из Китая в Роттердам огромный контейнеровоз "Ever Given" сел на мель при прохождении Суэцкого канала и перекрыл движение. В момент аварии в районе канала разыгралась песчаная буря с мощным метром порядка 40-метров в секунду. В таких непростых условиях огромное судно потеряло управление и село на мель. В итоге в районе канала образовался затор, состоящий из более чем 150 судов.