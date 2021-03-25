В НАТО пригрозили отвечать силой даже на невоенную агрессию

Генсек НАТО пригрозил силовым ответом даже в случае агрессии с применением невоенных средств Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время интернет-семинара в Университете Южной Флориды заявил, что Организация Североатлантического договора будет использовать силу даже в случае агрессии на страны-участницы с применением невоенных средств.

Он отметил, что потенциальные противники альянса никогда не узнают, когда именно НАТО может задействовать статью 5.

- Но мы ясно говорили, что будем задействовать статью 5, когда сочтем это необходимым. Кроме того, мы можем задействовать статью 5, когда видим агрессию с применением иных средств, а не обычных военных средств, — сообщил Столтенберг.

В упомянутой статье 5 предусматривается коллективный ответ стран-участниц в случае атаки на одно или несколько государств.

Генсек заявил, что в НАТО решили приравнять кибератаки к тем случаям, которые могут привести к задействованию статьи.

24 марта Столтенберг сообщил, что отношения России и Североатлантического Альянса по-прежнему остаются очень сложными. При этом страны НАТО намерены продолжить комбинировать сдерживание российской стороны с открытостью к диалогу.