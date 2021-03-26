Bloomberg: Байден обеспокоен тесными связями между Россией и Турцией

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден, выступая по видеосвязи перед лидерами стран Евросоюза, заявил о своей обеспокоенности тесными связями между Россией и Турцией, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники из числа европейских чиновников.

По данным собеседников агентства, новый глава Белого дома также сообщил, что он обеспокоен тем, что Анкары «отступает от демократии».

Кроме того, американский лидер выразил надежду на большую координацию государств Евросоюза, особенно в вопросах энергетики и сферах, связанных с использованием технологий искусственного интеллекта. Байден также заявил участникам саммита ЕС, что ему хотелось бы «видеть здоровую конкуренцию» с Китаем.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Байден, отвечая на вопросы журналистов в ходе своей пресс-конференции заявил, что намерен баллотироваться на второй президентский срок.