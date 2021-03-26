Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик тарифами ЖКХ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко заявила, что граждан Украины загнали в тупик тарифами на жилищно-коммунальные услуги.

"Таких долгов за жилищно-коммунальные услуги как сегодня не было никогда. Люди загнаны и их продолжают загонять", - сказала политик в эфире телеканала "Украина 24".

При этом Тимошенко отметила, что власти продолжают анонсировать новые повышения тарифов. Она считает, что людям нужно делать выводы.

Напомним, что с 1 января на Украине возросли цены на газ. Кроме того, власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. Повышение тарифов вызвали в стране протестные акции.

Президент Владимир Зеленский поручил провести полный аудит действующих тарифов на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом во всех областях Украины.