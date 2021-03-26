Захарова: В России ожидают завершения регистрации вакцины "Спутник V" в ВОЗ и Евросоюзе

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России ожидают завершения регистрации вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения и Евросоюзе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что спрос на препарат «весьма высок».

«Каждый день мы получаем все новые и новые либо заявки, либо подтверждения прохождения соответствующих процедур в отношении этой вакцины. Мы ожидаем завершения процедур регистрации "Спутника V" в ВОЗ и Евросоюзе», - заявила представитель МИД РФ.

Захарова напомнила, что на двусторонней основе вакцину сертифицировали 57 странами, 21 государство закупает препарат, а некоторые готовы организовать у себя производство.

По ее словам, отмечается нарастающее число позитивных откликов от иностранных официальных представителей, а в средствах массовой информации публикуется все больше объективных материалов о российском препарате.