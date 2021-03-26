Кремль считает абсурдом введение новых санкций из-за здоровья Навального

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва считает абсурдом возможность введения новых ограничений в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным, в том числе из-за его жалоб на ухудшение здоровья в исправительной колонии. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, «санкционные устремления» оппонентов России в последнее время приобретают «все большее и большее постоянство».

«Но в данном случае мы полагали бы, что какие-то санкционные намерения в связи с одним из российских заключенных, осужденных были бы полным абсурдом», - заявил он.

Комментируя вопрос, ожидает ли Россия новых санкций в связи с делом Навального, пресс-секретарь глав государства, отметил, что «санкции - это не то, что нужно ожидать, это то, к чему нужно быть готовым».

Напомним, Навальный был осужден на 3,5 года по делу об «ИвРоше». Ранее ФСИН назвала удовлетворительным состояние здоровья блогера после того, как его адвокаты 24 марта сообщили о плохом самочувствии политика.