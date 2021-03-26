Трех участников движения Медведчука подозревают на Украине в госизмене. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Троим участникам общественного движения "Украинский выбор" ранее возглавляемого Виктором Медведчуком на Украине предъявлено обвинение в госизмене.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Автономной республики Крым и города Севастополя и департамента офиса генерального прокурора сообщено о подозрении трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор" по факту участия в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории полуострова Крым. Им инкриминируется государственная измена и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - говорится в сообщении прокуратуры Украины в пятницу, 25 марта.

При этом имена и фамилии обвиняемых не упоминаются. В прокуратуре Украины отмечают, что представители движения Медведчука активно участвовали в организации крымского референдума в 2014 году. Они якобы выступали в качестве наблюдателей на избирательных пунктах и обеспечивали охрану участков. Накануне СБУ провела обыск в офисе Медведчука.

Напомним, Референдум в Крыму прошел весной 2014 года. Явка населения полуострова составила более 90%. Согласно результатам голосования, Крым вернулся в состав РФ. Украина позднее назвала Россию "страной-агрессором" на законодательном уровне и заявила, что полуостров был "оккупирован".