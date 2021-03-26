Путин предложил превратить конкурс "Учитель года" в реалити-шоу длиной в год

Президент России Владимир Путин предложил сделать из конкурса "Учитель года" реалити-шоу длиной в год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин предложил переформатировать конкурс "Учитель года" в реалити-шоу, которое будет длиться год. Такое предложение он высказал в ходе заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

- Это можно сделать как реалити-шоу в течение всего года. Я уже администрации говорил об этом, — сообщил президент.

Российский лидер добавил, что пока не видит, чтобы его идею пытались как-либо реализовать.

Ранее Путин во время встречи с лауреатами конкурса "Учитель года" заявил, что российские власти сделают все, чтобы образование в стране было современным. Президент напомнил, что в непростой год, когда весь мир боролся с пандемией коронавирусной инфекции, учителя взяли на себя большую часть работы по образованию учащихся.