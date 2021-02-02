Путин: власти сделают все, чтобы образование в РФ было современным

Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса "Учитель года" рассказал о планах правительства по улучшению образования в стране.

Он отметил, что власти РФ сделают все, чтобы образование было современным, с быстрым интернетом.

"Чтобы каждый ребенок смог раскрыть свой талант, найти свой путь в системе знаний, чтобы ему было интересно учиться, а учитель чувствовал поддержку государства и общества", - сказал Путин.

Президент напомнил, что в непростой год, когда весь мир боролся с пандемией коронавирусной инфекции, учителя взяли на себя большую часть работы по образованию учащихся.

При этом он подчеркнул, что власти постарались поддержать классных руководителей, а это 800 тысяч человек, дополнительными выплатами. Так из бюджета было выделено почти 225 миллиардов рублей.

Путин отметил, что учителя исполнили большую роль в воспитании молодого поколения.