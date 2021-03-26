Доктор наук рассказал, как правильно прививаться аллергикам

Доктор наук рассказал, как подготовить к вакцинации от коронавируса аллергикам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, как правильно прививаться от коронавирусной инфекции аллергикам.

Эксперт сообщил, что гражданам с такими болезнями нужно обязательно рассказать о своем недуге врачу перед прививкой.

- В зависимости от лекарственных компонентов, на которые у вас была аллергия, врач может посоветовать ту или иную вакцину - у них разный состав, — рассказал Горелов.

Напомним, Александр Горелов дал интервью сайту kp.ru. В нем эксперт рассказал о том, как подготовиться к вакцинации от коронавирусной инфекции разным категориями граждан. Авторитетный эксперт ответил на самые популярные вопросы среди граждан. В частности, Горелов рассказал, какие препараты не рекомендуется принимать перед вакцинацией и что делать, если человек простудился после прививки.