Захарова - о фейках про вакцины: Это недобросовестная конкуренция Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что в последнее время появляется все больше фейков относительно вакцин от коронавируса.

- Я знаю, что есть, действительно, информационные кампании по очернению вакцин. Сейчас то, что мы видим в отношении вакцин, это не что-то новое. Во-первых, это недобросовестная конкуренция. А что, в отношении «Северного потока-2» мы не то же самое, что ли, наблюдаем? - заявила Захарова в эфире Радио "Комсомольская правда".

Так она ответила на недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона. Он ранее заявил о том, что Европа стоит перед лицом «мировой войны нового типа». А основной причиной этого являются «попытки России и Китая влиять на порядок вещей с помощью вакцин от коронавируса».

Макрон призвал европейские страны проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин от COVID-19, так как вирус будет только изменяться и расширяться.