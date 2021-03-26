При каких симптомах нужно подождать с прививкой от ковида, рассказали в Центральном НИИ эпидемиологии

В Центральном НИИ эпидемиологии рассказали, при каких симптомах нужно отсрочить вакцинацию от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов рассказал, при каких симптомах нужно отсрочить вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Эксперт советует подождать с прививкой во время обострения хронического гастрита и прочих заболеваниях ЖКТ

- Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь, поскольку они в группе повышенного риска тяжелых осложнений ковида. Но если у вас обострение, то лучше сначала подлечить его, и через две недели отправляться на прививку, — сообщил Горелов в разговоре с журналистом kp.ru.

Также снижают эффективность вакцины кортикостероиды в виде таблеток или инъекций, которые прописывают больным хроническим насморком, поэтому при обострении ринита после вакцинации можно принимать антигистаминные препараты, сообщил эксперт.

Напомним, Александр Горелов дал интервью сайту kp.ru. В нем эксперт ответил на самые распространенные вопросы граждан по поводу подготовки к вакцинации от коронавирусной инфекции.