Момент столкновения двух поездов в Египте попал на видео Фото: REUTERS

В Сети появилась видеозапись столкновения двух поездов в индийском городе Тахта провинции Сохаг.

Инцидент произошел в пятницу, 26 марта. В результате происшествия погибли 32 человека и пострадали 66. Такие данные приводит Министерство здравоохранения страны. По информации железных дорог Египта, столкновение произошло из-за сработавшего стоп-крана на впередиидущем поезде.

На место происшествия направили 36 машин скорой помощи, которые доставляли пострадавших в близлежащие больницы.

По последним данным, число раненых после аварии выросло до 91 человека, еще 32 египтянина погибли.

В Управлении железных дорог Египта заявили о создании специальной технической комиссии, которая будет расследовать произошедшее.

Сейчас к месту происшествия подъехали 74 машины скорой помощи. В обломках поездов оказались заблокированы десятки людей, среди которых есть женщины и дети.