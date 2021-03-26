"Я остаюсь у Плющенко!". Трусова верит в своего тренера перед Олимпиадой-2022

Александра Трусова во время произвольной программы на ЧМ-2021. Фото: REUTERS

После того, как фигуристка Александра Трусова выступила в отличном стиле в произвольной программе чемпионата мира 2021 в Стокгольме, она сделала специальное заявление по поводу своей карьеры.

- Я сейчас не собираюсь ничего менять. В олимпийский сезон я остаюсь у Евгения Плющенко, - сказала Александра Трусова после своего проката на ЧМ-2021 в интервью Sport24.

Оценивая свое выступление на чемпионате мира, Саша сказала, что ей понравилось, а что - нет:

- Я недовольна, хотела сделать чистый прокат. Как всегда, буду улучшаться, стараться прокатывать чисто. Я ехала сюда с намерением прыгать пять четверных в произвольной программе, о другом не думала, - приводит слова Трусовой "Р-Спорт".

Напомним, что Саша Трусова прыгнула во время произвольной программы четверные флип и лутц в каскаде с тройным тулупом. Но у Александры были ошибки на каскаде четверной тулуп-тройной сальхов, и падение на четверных сальхове и лутце.

Сайт KP.RU продолжает вести онлайн-трансляцию произвольной программы ЧМ-2021 по фигурному катанию среди женщин. Две другие россиянки, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, выступят в последней разминке чуть позже.