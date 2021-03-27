Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 125 миллионов

Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 125,16 миллиона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 614 тысяч и превысило 125,16 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер пятницы, 26 марта 2021 года, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 125 160255 случаев заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 2 748737 человек. За прошедший день выявлены 614570 новых инфицированных, умерли 9396 больных.

Большинство случаев заражения (свыше 44%) за прошедший день – 270451 – зарегистрированы в Европе. На втором месте Северная и Южная Америка (211620 новых случаев), третью строчку занимает Юго-Восточная Азия, где число инфицированных за сутки возросло на 69546 человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявила, что в Европе началась третья волна коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что нужно знать перед прививкой от коронавируса: на главные вопросы ответил инфекционист Роспотребнадзора

Нужно ли принимать антигистаминные таблетки, чтобы снизить реакцию на укол, и что делать, если простудился либо подхватил ковид после первой дозы вакцины (подробности).