"Ты столько намучилась. Там наверху все видят". Хореограф группы Тутберидзе поздравил Щербакову с победой на ЧМ

Анна Щербакова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фигуристка Анна Щербакова одержала победу на чемпионате мира в Стокгольме, став первой в женском одиночном катании впервые в жизни. 16-летняя спортсменка уже давно тренируется в группе у Этери Тутберидзе на льду в "Хрустальном". Хореограф команды Алексей Железняков искренне поздравил с успехом Аню, написав эмоциональный пост в соцсетях:

- Дааа, мы - чемпионы мира. Анютка ты молодчинка, ты боец, ты умничка, ты столько намучилась за этот сезон, это твоя заслуженная награда, там на верху всё видят. Я от души поздравляю всю команду Тутберидзе, - написал Алексей Железняков на своей страничке в соцсети после завершения соревнований на льду в Стокгольме.

Отметим, что весь пьедестал почета на чемпионате мира - у сборной России. Вторая позиция - у Елизаветы Туктамышевой, а третья досталась Александре Трусовой.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию произвольной программы ЧМ-2021 по фигурному катанию среди женщин. Россиянки выиграли все медали.