Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на триумф российских фигуристок на чемпионате мира

Анна Щербакова. Фото: REUTERS

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова отреагировала очень эмоционально на результаты чемпионата мира по фигурному катанию 2021 в женском одиночном катании. Все три первых места достались нашим! Анна Щербакова - золото, серебро у Елизаветы Туктамышевой, а бронза досталась Саше Трусовой. Россиянки впервые в истории выиграли все три медали на ЧМ в этом виде программы.

- Это огромное счастье! Все три наши девочки на пьедестале! В женском фигурном катании никогда такого не было — это уникальный случай. Спасибо им огромное за работу, катание, разнообразие, - говорит Татьяна Тарасова после завершения соревнований.

Татьяна Анатольевна отметила отдельно трудолюбие наших фигуристок. И все уважение к себе спортсменки заслужили сполна, считает прославленный тренер:

- Благодарим девочек за то, что они трудятся и могут выполнять такие сложнейшие вещи. Они - наша гордость! Кланяемся им в ножки, - сказла Татьяна Тарасова в интервью порталу Чемпионат.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию произвольной программы ЧМ-2021 по фигурному катанию среди женщин. Россиянки выиграли все медали.