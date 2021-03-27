Глава Гидрометцентра рассказал об аномально теплой погоде в некоторых регионах России

Утки на реке Яузе в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

К концу марта в некоторые регионы России, наконец, придет настоящая весна. По прогнозам синоптиков, аномально теплая погода ожидается в ряде районов Центрального, Северо-Западного, на юге Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, где ближайшие дни температура будет на 2–12°C выше нормы. Об этом журналистам рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На северо-западе будет высокая температура в ближайшие дни, в центре тоже высокая, но аномалии чуть поменьше. На юге Сибири и Дальнего Востока температура также выше нормы гораздо. Несколько дней назад она была точно такая же, как в центре европейской части России», - сообщил он в беседе с ТАСС.

Роман Вильфанд отметил, что «это нестандартно и удивительно – температура выше нормы на 7-9 градусов и в Забайкалье, и на юге Иркутской области, и в Амурской области, и в Хабаровском крае», а «в Якутске аномалии достигают 12 градусов». В Москве и других городах ЦФО столбики термометров поднимутся на 2-5°C выше нормы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в столице ожидается солнечная погода и тепло до +8 градусов, но ночи пока будут морозными. К слову, в городе расцвели первые подснежники.