КНДР объяснила запуски ракет самообороной

КНДР объявила об испытании двух новых тактических ракет Фото: REUTERS

В Пхеньяне объяснили недавние запуски ракет Северной Кореей необходимостью предпринимать шаги для самообороны КНДР на фоне совместных военных учений Южной Кореи и США.

Об этом в субботу, 27 марта, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Ли Бён Чхоля. В сообщении издания говорится, что проведенный на днях «испытательный запуск тактической управляемой ракеты нового типа» – это «действие, основанное на праве на самооборону суверенного государства».

Отмечается, что «Южная Корея и США непрерывно проводят опасные военные учения, ввозят сверхсовременные оружия», поэтому КНДР «пришлось собрать военную силу для надежной защиты безопасности».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Сеул сообщил, что северные соседи запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря. Позже стало известно о запуске двух ракет. Предположительно, они упали за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии.