В России снижается заболеваемость коронавирусом

В России отмечается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России отмечается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, однако чтобы свести к минимуму возможность новой вспышки COVID-19, россиянам нужно продолжать соблюдать меры предосторожности и прививаться. Об этом предупредил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«В настоящее время можно говорить, что мы проходим фазу стабилизации эпидситуации с тенденцией к снижению», - отметил специалист в беседе с ТАСС.

И тем не менее, по словам эксперта, суточные колебания заболеваемости COVID-19 всё ещё возможны в начале весны, поскольку коронавирус приобретает черты сезонной инфекции.

«Минимизировать возможный подъём заболеваемости поможет продолжение соблюдения мер предосторожности, а также вакцинация от коронавирусной инфекции», - подчеркнул ученый.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Европе началась третья волна коронавируса.

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