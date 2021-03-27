В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за призывов в Telegram-каналах к протестам Фото: Дмитрий СТЕШИН

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту призывов в Telegram-каналах, в том числе признанных в стране экстремисткими, к участию в несанкционированных акциях протеста в эту субботу в Минске. Об этом 27 марта сообщил глава управления Следственного комитета по белорусской столице Сергей Паско.

- Уголовное дело возбудили на основании статьи уголовного кодекса об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, - цитирует его слова агентство «Белта».

Белорусский следователи предупредили местных жителей, что лица, которые поддадутся указанным призывам и примут участие в незаконных митингах в Минске этим вечером, будут привлекаться к уголовной ответственности.

Как ранее писал сайт kp.ru, сегодня силовики из-за готовящейся демонстрации оппозиционеров направили в центр Минска специальную и военную технику с баз ОМОН и внутренних войск министерства внутренних дел.В составе колонн в центр белорусской столицы едут автобусы и грузовики для перевозки личного состава, бронированные автомобили, БТР, водометы, а также автозаки.