Рогозин раскритиковал предложение Маска сбросить на Марс термоядерные заряды

Дмитрий Рогозин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Призывы к терраформированию Марса (преобразование для создания условий, как на Земле) являются лишь прикрытием для выведения ядерного оружия в космос. Такое мнение высказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В течение последних нескольких лет основатель компании SpaceX Илон Маск говорит, что сброс в определенных районах Марса термоядерных зарядов является лучшим и наиболее быстрым способом терраформирования красной планеты.

«Кто призывает к «терраформированию» Марса или иных планет, прекрасно понимает, что это лишь предлог для вывода в космос ядерного оружия, которое если и пригодится, то только для того, чтобы «терраформировать» нашу Землю», - написал глава Роскосмоса в своем Telegram-канале, отметив, что это «терраформировать» будет уже навсегда.

Напомним, ранее Маск говорил о своих планах к 2050 году основать миллионную колонию на Марсе. По его словам, для переселения на соседнею планету ему потребуется усовершенствовать корабли Dragon Crew и Starship.