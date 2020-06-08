Х вопросов про Илона Маска, Crew Dragon и взрывы на полигоне Бока Чика

Итак, Боб Бенкен и Даг Херли уже неделю на Международной космической станции. На лбу Дага даже не видна уже ссадина, полученная в момент перехода из корабля Crew Dragon на станцию. И до сих пор не понятно, когда пилоты-испытатели корабля SpaceX вернутся на землю. Впервые экспедиция отправилась без расписания возвращения. Считается, что астронавты задержатся на срок до 4 месяцев. Потому что нужно еще испытать корабль в полете.

В общем, на орбите все хорошо. Дружный экипаж из пятерых человек - трое американцев и двое россиян.

Но это там, надо облаками все идет по графику.

На земле, в российских СМИ, блогах и соцсетях не стихают споры: утерли нам американцы нос полетом CrewDragon или нет? Что нам-то дальше делать? Все ли мы растеряли за последние два-три десятилетия и осталось гордиться только прежними космическими заслугами? Или есть еще порох в пороховницах?

Я попытался ответить на X (десять) самых популярных вопросов, обсуждаемых в Рунете в связи с прорывом SpaceX.

Боб Бенкен и Даг Херли уже неделю на Международной космической станцииФото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782367" frameborder="0"></iframe> Экипаж Crew Dragon перешел на борт МКС.

1. Почему такой ажиотаж вокруг старта корабля Crew Dragon и его стыковки с Международной космической станцией?

Да потому, что это первый за девять лет старт американского пилотируемого корабля в космос! С 2011 года, когда шаттлы окончательно встали на прикол, астронавтов и их партнеров из Европейского, Канадского и Японского космических агентств, возила Россия на своих «Союзах». 70 человек. Плюс еще одно место куплено в корабле, который стартует с Байконура осенью.

Американцы считают МКС своей (по большей части). И это так – американский сегмент массой 365 тонн и объемом больше 700 кубометров, а наш - 55 тонн при объёме 200 кубометров. Но при этом прилетать на станцию астронавты могли только «кружным путем» - через Байконур. Обидно…

Но, думаю, такого ажиотажа не было, если бы первым полетел к МКС новый корабль корпорации Boeing – Starliner. Он тоже стоит на низком старте и в ноябре должен отправиться в беспилотный испытательный полет, а в апреле следующего года отвезти на орбиту первый экипаж.

Полет Starliner не персонифицирован. Его делает громадная могущественная корпорация. И это не первое ее высокотехнологичное изделие. С Crew Dragon все иначе.

Это первый за девять лет старт американского пилотируемого корабля в космосФото: REUTERS

2. Правда ли, что Маск хочет поселиться на Марсе?

Crew Dragon - корабль Маска – «золотого мальчика Америки». У Илона классическая судьба героя легенд. Родился в ЮАР. В 17 лет эмигрировал в Канаду (как гласит молва, с 2500 долларов в кармане). Чтобы заработать на жизнь в жаропрочном костюме мыл полы в котельной, работал лесорубом, грузил корзины с фруктами и зерном на ферме. И учился. Физике и программированию.

Потом перебрался в Штаты в университет Пенсильвании, успел некоторое время провести в Стенфордском университете. Но бросил ради того, чтобы раскрутить свой первый стартап. В 28 лет Илон продал его и разбогател – на его счет упало 20 миллионов долларов. Он занялся разработкой платежной системой. Со временем она получила имя PayPal. А после продажи доля Маска составила еще 180 млн.

Он мог бы, наверное, и дальше «выпекать» стартапы и с успехом их продавать. Но в 2002 году 31-летний парень основал космическую компанию SpaceX, которая уж точно в ближайшие годы не должна была принести прибыль. Как потом написали его биографы, основать собственную компанию «Маска убедили русские». В 2001 году он приезжал в Москву с портфелем, «набитым долларами» с тем, чтобы купить три ракеты «Днепр» и отправить с их помощью на Марс… мышей. Ракеты странному парню не продали, да и вообще обошлись с миллионером по-хамски.

Crew Dragon - корабль Маска – «золотого мальчика Америки»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тогда он решил строить собственные ракеты. Для того, чтобы в конце концов организовать на Марсе колонию и отправлять туда маршрутные марсолеты. К 2050 году Маск планирует отправить на Красную планету миллион человек. И для этого строить по 100 марсианских кораблей-гигантов в год.

Сначала, когда он рассказывал о своей мечте, пресса косилась на него, как на очередного взбалмошного питомца Силиконовой долины, счастливо разбогатевшего и теперь сорившего деньгами на невероятные проекты. Но уже через несколько лет его стали воспринимать всерьез, глядя, как он упорно идет к исполнению своей мечты.

Маск построил ракету Falсon 1 и она не сразу, но начала летать. Затем построил ракету Falcon 9. И грузовой корабль для МКС. И разработал уникальные ракетные двигатели, которые можно запускать несколько раз в составе возвращаемых ступеней ракет. Многоразовые ракеты еще никто никогда не строил. А добиться, чтобы они по несколько раз подряд садились и взлетали – до Маска это было из разряда «теоретически, наверное, когда-нибудь это станет возможно».

И даже NASA заключило с ним контракт на доставку грузов на МКС. А потом – и экипажей.

Историю Маска знает в Штатах каждый школьник и студент. Да и не только в Штатах.

А еще Илон создал компанию Tesla и стал выпускать ни на что не похожие электромобили, изменив автомобильный рынок и спровоцировав рывок в создании экологически чистых машин. А еще он роет тоннели, где в вакууме поезда смогут носиться вдвое быстрее самолетов. А еще…

Маск – символ верности свой мечте, символ веры в инженерную науку.

Вот поэтому народ по всему миру и прильнул к экранам телевизоров и компьютерным мониторам. Как там у парня? Получится ли у везунчика на этот раз?

3. Можно ли доверять Маску – ведь он просто устраивает шоу?

Маск не только успешный инженер и технологический предприниматель. Он еще образец современного менеджера, который понимает – нужно не только произвести, то и красиво продать.

Илон знает, как организовать пиар своим продуктам. В 2018 году он запустил сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. На сегодня ракеты такого класса нет ни у кого. NASA утратила технологию производства Saturn V после завершения программы «Аполлон». У нас ракета «Энергия» летала дважды в позднесоветское время. Но запомнился тот пуск не мощью ракеты, а красным кабриолетом Tesla c манекеном в скафандре, парящим в сторону того самого недостижимого пока для людей Марса.

В 2018 году я слушал лекцию Илона Маска на Международном астронавтическом конгрессе в Австралии. Помню, как тогда народ удивленно пожимал плечами, когда Маск показывал яркие картинки с большими ракетами, которые летают от континента до континента и за несколько минут доставляют пассажиров через океан – из Сан-Франциско в Гонконг.

Но интересно: за ярким шоу, которое устроили на мысе Канаверал, отправляя первых астронавтов-испытателей на Crew Dragon к МКС, мало кто обратил внимание на происходившее на полигоне Бока Чика, тоже принадлежащим SpaceX. А там 30 мая во время испытания нового мощного двигателя взорвался очередной прототип металлического корабля Starship – как две капли похожий на тот, что был на картинках в конгресс-центре в Австралии. Но готовы еще два прототипа для испытаний.

Маск хочет, чтобы Starship вместе с ракетой Super Heavy были полностью многоразовыми, как автомобиль. Прилетел корабль, заправился – и полетел дальше – на Луну или на Марс.

Если для Boeing создание нового пилотируемого корабля – безусловная техническая победа, то для Маска – новая ступень на пути к романтичной марсианской мечте.

Илон знает, как организовать пиар своим продуктамФото: REUTERS

4. На астронавтах были скафандры или костюмы из голливудского кино?

На самом деле – и то, и другое. Маск создает шоу. Скафандры для советских и российских космонавтов (равно как и астронавтов NASA) создаются функциональными – они соответствуют индивидуальному ложементу и должны предохранить от сильного удара в случае нештатного приземления, и обеспечивать воздухом в случае разгерметизации. Поэтому их разрабатывают инженеры и специалисты по эргономике.

Маск же облик своих скафандров заказал голливудскому дизайнеру Хосе Фернандезу. Прежде Фернандез разрабатывал «скафандры» для фильмов про Бетмена, Человека-паука, Железного человека и Росомахи.

Ну и потом уже под полученный дизайн инженеры ваяли системы жизнеобеспечения. Поэтому фотографии моделей, щеголявших в приталенных комбинезонах-скафандрах и в тонированных шлемах, существенно отличаются от фото первого экипажа Crew Dragon Боба Бенкена и Дага Херли перед посадкой в корабль. Бочкообразные куртки, плотные штаны. Схема скафандров SpaceX засекречена и как там все устроено под куртками – не известно.

Видно было только, что подключается воздух к разъему, который находится на колене астронавта. Насколько это удобно – не понятно.

Зато – шоу есть шоу. Скафандры «внеземные».

Схема скафандров SpaceX засекречена и как там все устроено под куртками – не известноФото: REUTERS

5. Смогут ли летать наши космонавты на американских кораблях?

Смогут. Мало того, недавно Стефани Ширхольц из NASA заявила, что когда американские пилотируемые корабли начнут курсировать регулярно, Роскосмосу будет выгоднее отправлять на них своих космонавтов на Crew Dragonили Starliner, потому что этот полет будет дешевле, чем полет на собственных «Союзах».

Странная логика. То есть Россия должна свернуть свою пилотируемую программу, перестать строить корабли только потому, что на американских летать дешевле?

И откуда у нее такие выводы? В стоимость контрактов с астронавтами входила и подготовка их в Центре подготовки космонавтов – со всеми полагающимися тренировками, включая морские и на выживание в зимнем лесу. Сюда же входила стоимость использования корабля как спасательной шлюпки в случае возникновения ЧП на МКС.

Отправка наших космонавтов на наших кораблях обходится нашему бюджету существенно дешевле.

Но даже если цена будет сравнима – кто оценит потери от свертывания производства в интересах пилотируемой программы (на что, конечно, никто никогда у нас не пойдет)?

Но обменные полеты – да, нужны.

- Мы согласились с целесообразностью в будущем делать такие полеты, - рассказывает исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев. - При существующих рисках, что вдруг какой-то корабль не долетит по разным причинам до станции, не сможет состыковаться, не туда выдаст импульс, не должно быть так, чтобы один из сегментов станции остался без специалистов, которые его могут обслуживать. Поэтому возникло предложение: давайте, когда их корабли станут надежными, будем делать так, чтобы в их экипажах всегда был хотя бы один космонавт, а в нашем экипаже – хотя бы один их.

Это безденежные отношения. Это вариант повышения надежности. В случае любого сбоя хотя бы один человек из другого сегмента будет находиться на борту станции.

6. В чем основные отличия нашего «Союза» от Crew Dragon?

Первый наш пилотируемый корабль «Союз» полетел больше полувека назад – в 1967 году. В нем была аналоговая система управления. Сейчас начинка этого корабля совершенно иная – цифровая, современная. Как говорят космонавты, нынешняя модификация корабля «Союз МС», который начал возить экипажи на станцию в 2015 году, – это совершенно новая машина.

Но все же габариты остаются прежние, 50-летней давности. Да и форма корпуса, материалы из которых он сделан.

«Союз» - многократно проверенный, надежный корабль. Но с точки зрения современных материалов, эргономики он устарел. Космонавтам в нем тесно!

Crew Dragon просторнее, все управление сенсорное - с помощью такскрин экранов. Поэтому перчатки в скафандре астронавтов особые - они позволяют управлять экраном через ткань.

«Союз» - многократно проверенный, надежный корабль. Но с точки зрения современных материалов, эргономики он устарелФото: GLOBAL LOOK PRESS

Кроме того, у Crew Dragon есть грузовой салон, который позволяет взять с собой на станцию до 2,5 тонн груза. Crew Dragon – это модернизированный грузовик Dragon. То есть сначала Маск сделал грузовик, «облетал» его, а затем построил пилотируемый корабль.

У нас наоборот. Сначала был пилотируемый «Союз», а потом на его базе сделали грузовой «Прогресс».

«Союз» приземляется на землю. Но может и приводнится. Космонавтов специально учат покидать корабль в случае попадания в воду – в озеро, в море, в реку.

Crew Dragon, как в свое время и «Аполлоны», приводняется в океан. Поэтому очень важно, чтобы в районе посадки был штиль или минимальное волнение. У спасательной команды есть час на то, чтобы обнаружить астронавтов и эвакуировать их из спускаемого аппарата.

И вот тут уязвимое место пилотируемой программы SpaceX. Мы видели, как 27 мая в первый стартовый день за 17 минут до запланированного старта экипаж попросили из корабля – погода испортилась. И приземление будет зависеть от погоды, увы, тоже.

Наши ракеты стартуют в любую погоду. Я видел как-то старт в дождь. Видел, как в ракету во время подъема попала молния. Но оба раза ракеты улетели и выполнили свою задачу.

Несмотря на простор внутри корабля, на вопросы о наличие туалета конструкторы SpaceX отвечают уклончиво и фотографий этого важного устройства в Crew Dragon я не видел. Вполне возможно, астронавты летят в памперсах либо как-то по-другому справляют нужду. В «Союзе» же есть отдельный и вполне комфортабельный туалет. Он расположен в бытовом отсеке.

Система спасения. У нас есть специальная система аварийного спасения. По ней можно отличить ракету с пилотируемым кораблем от ракеты с грузом – это такой выдвинутый нос с венчиком ракетных двигателей на самом острие ракеты. САС – одноразовый, увы. Он несколько раз спасал жизни экипажу.

В Crew Dragon двигатели аварийного спасения находятся в корпусе капсулы. Они включаются, когда нужно вынести корабль от аварийной ракеты. Проблема только в том, что в двигателях используется довольно токсичное топливо, а его баки находятся в общем-то совсем рядом с астронавтами (хотя, конечно, они герметичны).

Экипаж в «Союзе» - максимум трое космонавтов. В Crew Dragon в штатной комплектации для полетов к МКС будет четыре кресла – сейчас летело двое астронавтов-испытателей и именно потому, что это был первый рисковый полет, экипаж сократили. Первый штатный полет Crew Dragon запланирован на август и в нем будет четверо.

Изначально Crew Dragon проектировался как корабль на семь человек. Но семерым в капсуле тесновато. Остановились на четырех.

«Союз» - корабль одноразовый. Капсула Crew Dragon – многоразовая (сгорает в атмосфере лишь грузовой отсек с солнечными панелями). Однако, на этот раз решили, что испытательная капсула второй раз с астронавтами не полетит. Ее потом используют для полетов грузового корабля.

Изначально Crew Dragon проектировался как корабль на семь человек. Но семерым в капсуле тесновато. Остановились на четырехФото: GLOBAL LOOK PRESS

7. Зачем астронавтам новый флаг?

Полет Crew Dragon – символический. Он означает возобновление пилотируемой программы США.

На МКС уже десять лет хранится американский флаг, который был был на борту шаттла Columbia во время самого первого полёта программы в 1981 году. В 2011 году он опять-таки последним шаттлом был доставлен на МКС.

Кстати, в экипаже был и Даг Херли. Так вот флаг был оставлен на станции с условием: заберет его экипаж, который стартует с американского космодрома. Так что Даг и Боб повезут мемориальный флаг домой.

8. Сколько стоит полет на Crew Dragon?

За 70 астронавтов, летавших на наших «Союзах» NASA заплатила 3,9 млрд долларов. (Нужно еще учитывать полеты в рамках компенсации затрат Boeing, которому задолжала РКК «Энергия» за «Морской старт», но это отдельная история). Средняя цена контракта одного астронавта – около 70 млн долларов.

За разработку Crew Dragon NASA выложила SpaceX около 2,5 млрд долларов.

Эксперты посчитали: на сегодня стоимость 1 места (при двух астронавтах в корабле) в Crew Dragon — 131 млн долларов. А испытательный полет обходится американскому бюджету 525 млн долларов. Примерно столько стоили полеты «Шаттлов» в последние годы эксплуатации. Но в экипаже было 6-7 человек.

В случае, если Crew Dragon начнут летать регулярно и с экипажем из 4 человек, стоимость одного места снизится до 55 млн долларов. Кстати, NASA разрешило SpaceX в будущем набирать туристов для полетов на Crew Dragon. Ни у кого не завалялись лишние 55 млн долларов?

9. А наш будущий пилотируемый корабль «Орел» насколько отличается от Crew Dragon?

- Существенно, - объясняет космонавт Сергей Крикалев. - Crew Dragon SpaceX с самого начала делали для низкой околоземной орбиты. Наш ППТК – перспективный пилотируемый транспортный корабль – это корабль дальнего класса, для полетов на Луну. Другая весовая категория. Он, скорее, в смысле назначения и массовых параметров, возможностей на разгон, торможение, ближе к американскому «Ориону». Это как легковой автомобиль и грузовик. Другая масса, другие возможности, другие затраты, другая стоимость.

- ППТК может летать и на МКС?

- Можно ли возить пассажиров грузовиком? Можно. Но не очень целесообразно. Так и здесь. Это будет дороже. Хотя у нас в планах первые испытания «Орла» провести на МКС.

За разработку Crew Dragon NASA выложила SpaceX около 2,5 млрд долларов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

10. Каковы перспективы российской пилотируемой программы?

Через четыре года (пока по соглашению так) должна прекратить свой полет МКС. Может быть его продлят еще на 2-3 года (содержание станции довольно дорогое, а NASA хочет высвободить финансы под лунную программу).

Американцы собираются после окончания работы МКС строить окололунную станцию. И двигаться постепенно (подталкиваемые Маском) в сторону Марса. У нас в ближайшее время должна быть подготовлена новая Федеральная космическая программа на период с 2025 года. В ней нужно будет ответить на принципиальный вопрос: в чем состоят национальные интересы России в пилотируемой космонавтике. Мы пытаемся вместе с американцами и их партнерами спустя полвека после программы «Аполлон» снова оказаться на Луне? Мы заинтересованы в исследовании околоземного пространства?

Многие российские космонавты считают, что строить нужно национальную орбитальную станцию на околоземной орбите с тем, чтобы на ней отработать системы будущего марсианского корабля. То есть организовать оранжерею, которая могла бы обеспечивать экипаж свежими продуктами. Построить склад для хранения запасов пищи. Отработать замкнутый цикл использования жидкостей. Протестировать радиационную защиту. В этом случае мы снова окажемся на переднем крае прогресса, обладая уникальной, отработанной технологией обеспечения жизнедеятельности экипажа, который летит на Марс. Тем более, что именно Россия уже проводила наземный эксперимент «Марс-500», во время которого был полностью симулирован полет к Красной планете.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782226" frameborder="0"></iframe> Старт корабля Crew Dragon к МКС.

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