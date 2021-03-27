Россия ждет матч против Словении. Фото: REUTERS

Футболисты сборной России после поездки на Мальту довольно быстро вернулись в Сочи. Именно в этом городе команда Станислава Черчесова квартируется в весну 2021 года на старте отборочного турнира ЧМ-2022. Мальтийцев наши одолели со счетом 3:1 и теперь - черед битвы против команды Словении. Словенцы успели сотворить сенсацию, одержав победу над Хорватией со счетом 1:0. А вице-чемпионы мира 2018 года называются фаворитами отборочной группы.

Что мы знаем про сборную Словении? У болельщиков иногда возникает паника при воспоминаниях об этой команде. Ведь в отборочном турнире ЧМ-2002 мы сыграли с ними вничью дома 1-1 и уступили 1:2 в гостях. А осенью 2009 года именно словенцы "похоронили" сборную России времен Гуса Хиддинка. Наши в плей-офф отбора на ЧМ-2010 уступили словенцам по итогам двух встреч и не прошли на турнир. На 27 марта и 11 октября 2021 года намечены очередные два поединка России и Словении. Пока что баланс встреч - по 2 победы на брата и 1 ничья.

На Мальте россияне победили со счетом 3:1. Фото: REUTERS

Прогнозы букмекеров на матч Россия - Словения говорят о том, что хозяева поля - фавориты встречи. Шансы на успех сборной России - в три раза выше, чем на победу словенцев. Прогноз на игру Россия - Словения 27 марта 2021 - победа россиян с разницей в один матч. Во сколько посмотреть игру? Трансляцию матча покажет Первый канал, начиная с 17:00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.