Более 320 судов ждут в очереди на вход в Суэцкий канал Фото: REUTERS

Число судов, стоящих в очереди на проход через Суэцкий канал в Египте из-за севшего на мель контейнеровоза, достигло 321. Об этом сообщил глава администрации канала адмирал Усама Рабиа, отметив, что работы по устранению инцидента идут круглосуточно без перерыва.

«Дноуглубительные корабли закончили работу на месте инцидента, теперь его пытаются вытащить 10 наших буксиров», - заявил глава администрации канала, уточнив, что на сегодняшний день говорить о точной дате окончания операции рано, но результаты усилий обнадеживающие.

Кроме того, Рабиа назвал предварительные причины инцидента. По его словам, судно село на мель, вероятно, из-за технических ошибок и человеческого фактора.

«Сильные ветры и погодные факторы - это не основные причины, из-за которых судно село на мель, могут быть также технические или человеческие ошибки», заявил он.

Напомним, 23 марта в Суэцком канале сел на мель контейнеровоз Ever Given. В то время в районе происшествия началась сильная песчаная буря с ветром около 40 метров в секунду. Накануне, голландские специалисты сообщили, что надеются снять судно с мели в начале следующей недели.