Число жертв обрушения жилого дома в Каире возросло до 18 человек

10-этажный дом рухнул ранним утром 27 марта в районе с густонаселенной застройкой Гиср-эс-Суэйс на востоке Каира Фото: REUTERS

К этому часу из-под обломков рухнувшего жилого дома в Каире спасатели извлекли тела 18 погибших, пострадали десятки людей, сообщает египетский информационный портал Al-Balad. Ранее в субботу днем сообщалось о гибели девяти человек и около 30 пострадавших.

«В настоящий момент число погибших при обрушении здания достигло 18 человек, десятки пострадали», - приводит издание заявление ведомства.

Ранее в субботу днем сообщалось о гибели девяти человек и около 30 пострадавших. Разбор завалов на месте трагедии продолжается, спасатели не теряют надежды найти выживших. Район оцеплен сотрудниками сил безопасности, специалисты осматривают примыкавшие к рухнувшему дому здания, чтобы выяснить, нет ли угрозы обрушения соседних построек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, десятиэтажный жилой дом в районе с густонаселенной застройкой Гиср-эс-Суэйс на востоке Каира рухнул ранним утром 27 марта, когда многие жильцы еще спали.

По предварительным данным правоохранительных органов Египта, домовладелец незаконно надстроил два этажа, а на трех нижних этажах находилась швейная фабрика и склад тканей.