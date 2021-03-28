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Спорт28 марта 2021 4:39

После поражения в бою с Уайтом Поветкин решил подумать над завершением карьеры

Об этом журналистам сообщили в команде российского боксера
Источник:kp.ru
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Российский боксер Александр Поветкин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский боксер-супертяж Александр Поветкин после поражения в матче-реванше с британцем Диллианом Уайтом подумает о возможности завершить спортивную карьеру. Об этом журналистам сообщили в команде россиянина.

«Александр будет думать об этом позднее, после этого боя. Команда примет любое его решение», - приводит ТАСС слова своего собеседника.

Напомним, как писал сайт kp.ru, поединок за звание временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе состоялся поздним вечером 27 марта в Гибралтаре и завершился победой британца техническим нокаутом в четвертом раунде.