Россиянам пообещали "персиковое" лето

В центральной части России ожидается "персиковое" лето, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он объяснил, что все три месяца температура будет выше климатической нормы на один-два градуса.

- Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое — на один-два градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его персиковым, - заявил синоптик порталу Ura.ru.

Он также отметил, что в июне и августе осадки в центральной части России выпадут в пределах нормы, а в июле ожидается дефицит влаги, который может достигнуть несколько десятков процентов от нормы за месяц.